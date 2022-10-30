Джентльменский жест: Ломаченко завоевал чемпионский пояс Ортиса, но вернул его сопернику

В ночь на 30 октября украинец Василий Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом в главном поединке боксерского вечера на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали предпочтение нашему соотечественнику: 115-113, 116-112, 117-111.

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После боя украинский боксер отличился красивым жестом. На кону в поединке между Ломаченко и Ортисом стоял второстепенный чемпионский пояс NABF (North-American Boxing Federation), которым владел Ортис. Организаторы вручили его Василию за победу.

Однако украинец не стал принимать награду. Он направился к Ортису и отдал ему пояс. Американец был удивлен поступком Ломаченко, но пояс из рук украинца взял.

Скриншот по трансляции MEGOGO

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

В активе 26-летнего Ортиса 16 побед (8 - нокаутом), одна ничья и одно поражение.

Ожидается, что уже в следующем поединке Ломаченко будет боксировать с абсолютным чемпионом мира американцем Девином Хейни за все пояса легкого дивизиона. После победы над Ортисом украинский боксер встретился на ринге со своим будущим соперником.

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