Джейк Пол обошел Усика: опубликован рейтинг самых богатых боксеров в истории

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Известный британский портал GiveMeSport опубликовал обновленный рейтинг самых богатых боксеров в истории.

В топ-10 вошел только один украинец – обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, который занимает десятое место с заработком в 120 миллионов долларов.

Другие две украинские легенды мирового бокса – Владимир и Виталий Кличко – расположились на 12-й и 13-й позициях соответственно. Владимир заработал 90, а Виталий – 80 миллионов долларов.

Реклама

Рейтинг возглавляет американец Флойд Мейвезер, который за свою многолетнюю карьеру заработал 400 миллионов долларов.

Вторую и третью строчки занимают мексиканец Сауль Альварес и американец Джордж Форман, которые заработали по 300 миллионов долларов.

На четвертом месте идет филиппинец Мэнни Пакьяо, который за карьеру сделал себе состояние в 220 миллионов долларов.

А вот на пятую позицию неожиданно поднялся блогер-боксер Джейк Пол (200 миллионов долларов), который недавно нокаутом проиграл экс-чемпиону мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Реклама

Рейтинг самых богатых боксеров в истории от GiveMeSport

1. Флойд Мейвезер – 400 млн долларов

2. Сауль Альварес – 300 млн долларов

3. Джордж Форман – 300 млн долларов

4. Мэнни Пакьяо – 220 млн долларов

Реклама

5. Джейк Пол – 200 млн долларов

6. Оскар Де Ла Хойя – 200 млн долларов

7. Энтони Джошуа – 199 млн долларов

8. Тайсон Фьюри – 160 млн долларов

Реклама

9. Леннокс Льюис – 140 млн долларов

10. Александр Усик – 120 млн долларов

11. Шугар Рэй Леонард – 120 млн долларов

12. Владимир Кличко – 90 млн долларов

Реклама

13. Виталий Кличко – 80 млн долларов

14. Райан Гарсия – 50 млн долларов

15. Мухаммед Али – 50 млн долларов

Свой последний бой Усик провел в ночь на 20 июля этого года, когда на стадионе "Уэмбли" в Лондоне нокаутировал Даниеля Дюбуа. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Реклама

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

В послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр планирует вернуться на ринг в 2026 году и уже заявил, что хочет провести бой с американцем Деонтеем Уайлдером.

Реклама

Украинцу уже разрешили провести добровольную защиту титула WBC и самостоятельно выбрать соперника для следующего поединка.