Джима финишировала в шаге от медали в спринте на Кубке мира по биатлону в Анси: результаты гонки

Юлия чуть не взошла на пьедестал в спринтерской гонке, заняв высокое четвертое место.

В пятницу, 20 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2024/25 во французском Анси-Ле-Гран-Борнан продолжился спринтерской гонкой у женщин.

Украину в ней представляли пять биатлонисток – Александра Меркушина, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Анна Кривонос и Лилия Стеблина, для которой это была первая в карьере гонка на уровне Кубка мира.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая благодаря безупречной стрельбе заняла четвертое место.

К гонке преследования также отобрались Дмитренко (21-я позиция) и Меркушина (48-я). Кривонос и Стеблина финишировали вне топ-60, не сумев квалифицироваться в персьют.

Победила в спринте француженка Жюстин Бреза-Буше. Лишь на 1,4 секунды от нее отстала ставшая второй немка Франциска Пройс. Тройку призерок замкнула словенка Аннамария Лампич.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского спринта в Анси

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+1) 21:19.2

2. Франциска Пройс (Германия, 0+0)+1.4

3. Аннамария Лампич (Словения, 0+2)+13.7

4. Юлия Джима (Украина, 0+0) +19.1

5. Селина Гротиан (Германия, 0+1) +20.1

6. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0) +22.8

...

21. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:06.7

48. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +1:55.5

62. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +2:33.4

77. Лилия Стеблина (Украина, 0+3) +3:18,4

Добавим, что накануне в Анси состоялась мужская спринтерская гонка, где лучший результат среди украинцев показал Антон Дудченко, который занял 12-е место.

Этап в Анси продолжится в субботу, 21 декабря, мужской и женской гонками преследования, которые начнутся в 13:30 и 15:45 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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