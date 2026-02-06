- Дата публикации
Джима пропустит стартовую биатлонную гонку Олимпиады-2026: какая причина
Юлия не побежит смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026.
Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима не выступит в смешанной эстафете на Олимпийских играх-2026, которая состоится в воскресенье, 8 февраля.
Об этом сообщил в комментарии Суспільне Спорт старший тренер команды Николай Зоц.
По его словам, Джима будет готовиться к первому личному старту на Олимпиаде-2026, а именно к индивидуальной гонке, которая состоится в среду, 11 февраля.
"На 100% могу сказать, что Джима не рассматривается на эту эстафету. Она будет готовиться на индивидуальную гонку – это ее коронная дистанция, можно сказать", – сказал Зоц.
Отметим, что Джима является олимпийской чемпионкой 2014 года в женской эстафете.
На данный момент сборная Украины еще не определилась полностью с составом на смешанную эстафету, которая откроет биатлонную программу Олимпиады-2026. Как сообщает Суспільне Спорт, мужские этапы будут бежать Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзын, тогда как женская часть эстафетной четверки будет названа позже.
Старт смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026 запланирован на 15:05 по киевскому времени.
Напомним, Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за награды в 11 видах спорта.
