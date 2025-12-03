Джима пропустит все старты Кубка мира по биатлону до конца 2025 года: какая причина

Юлия Джима / © biathlon.com.ua

Украинская биатлонистка Юлия Джима пропустит все гонки Кубка мира по биатлону до конца 2025 года.

Об этом 35-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.

"Всех болельщиков поздравляю с началом нового биатлонного сезона! Решила сделать пост, потому что многие спрашивают, где я и почему не бегаю гонки. Так что отвечаю: в конце октября я неудачно упала на тренировке и сломала палец на руке, надеялась, что срастется быстрее, но не так получилось как предполагалось. На прошлой неделе только сняли фиксатор, и теперь нужно немного времени на реабилитацию, чтобы он начал двигаться. Надеюсь, что смогу соревноваться уже после Нового года", – написала Джима.

Помимо первого этапа сезона Кубка мира в шведском Эстерсунде, Юлия также точно не выступит на втором в австрийском Хохфильцене (12-14 декабря) и третьем во французском Анси (18-21 декабря).

В прошлом сезоне Джима показала лучший результат среди украинок в общем зачете Кубка мира – 17-я позиция, а на чемпионате мира установила личный рекорд в личных соревнованиях – 5-е место в индивидуальной гонке.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

