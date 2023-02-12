Джима совершила рывок в персьюте на чемпионате мира по биатлону: результаты гонки

В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования.

По итогам спринта Украину в ней представили три спортсменки: Юлия Джима (стартовала 29-й, +1:40), Елена Билосюк (стартовала 43-й, +2:15) и Анастасия Меркушина (стартовала 44-й, +2:17) ).

На финише лучшей среди украинок стала Джима. С одним промахом на стрельбище она отыграла пятнадцать позиций и в итоге заняла 14-е место.

В свою очередь, Билосюк стала 48-й, а Меркушина финишировала сразу за ней.

Чемпионкой мира в персьюте стала француженка Жюлья Симон, "серебро" выиграла немка Дениз Херрманн-Вик, "бронзу" – норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты женской гонки преследования

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) 32:00.8

2. Дениз Херрманн-Вик (Германия, 1+0+1+2) +27.0

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 1+1+1+0) +37.3

...

14. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+0) +1:44.9

48. Елена Билосюк (Украина, 0+1+1+2) +4:56.8

49. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+0) +4:57.1

В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону также состоится мужская гонка преследования Начало – в 16:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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