Джима совершила рывок в персьюте на чемпионате мира по биатлону: результаты гонки

Лидер украинской сборной финишировала в топ-15.
В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону 2023 года в немецком Оберхофе состоялась женская гонка преследования.
По итогам спринта Украину в ней представили три спортсменки: Юлия Джима (стартовала 29-й, +1:40), Елена Билосюк (стартовала 43-й, +2:15) и Анастасия Меркушина (стартовала 44-й, +2:17) ).
На финише лучшей среди украинок стала Джима. С одним промахом на стрельбище она отыграла пятнадцать позиций и в итоге заняла 14-е место.
В свою очередь, Билосюк стала 48-й, а Меркушина финишировала сразу за ней.
Чемпионкой мира в персьюте стала француженка Жюлья Симон, "серебро" выиграла немка Дениз Херрманн-Вик, "бронзу" – норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.
Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты женской гонки преследования
1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) 32:00.8
2. Дениз Херрманн-Вик (Германия, 1+0+1+2) +27.0
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 1+1+1+0) +37.3
...
14. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+0) +1:44.9
48. Елена Билосюк (Украина, 0+1+1+2) +4:56.8
49. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1+0+0) +4:57.1
В воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону также состоится мужская гонка преследования Начало – в 16:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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