Джима – в цветочной церемонии: результаты женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону-2025

Юлия Джима показала лучший результат в карьере в личных гонках на чемпионатах мира.

Во вторник, 18 февраля, соревновательная программа чемпионата мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцерхайде продолжилась женской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлонистки: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная и Анастасия Меркушина.

Лучший результат среди украинок показала Джима, которая попала в цветочную церемонию, с идеальной стрельбой финишировав пятой. Это ее лучший результат в карьере в личных гонках на чемпионатах мира.

Дмитренко также безошибочно отработала на всех четырех огневых рубежах и заняла 11-е место. Меркушина с двумя промахами стала 44-й. Городная завершила гонку на 61-й позиции, сделав три неточных выстрела.

Чемпионкой мира в индивидуальной гонке стала француженка Жюлья Симон. "Серебро" завоевала шведка Элла Халварссон, а "бронзу" выборола француженка Лу Жанмонно.

Чемпионат мира по биатлону-2025: результаты женской индивидуальной гонки

1. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) 41:27.7

2. Элла Халварссон (Швеция, 0+0+0+0)+37.8

3. Лу Жанмонно (Франция 1+0+0+0)+39.2

4. Суви Минкинен (Финляндия, 0+0+0+0) +1.15.3

5. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +1:23.8

6. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +1:29.8

...

11. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+0+0) +2:11.7

44. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+1) +5:08.2

61. Елена Городная (Украина, 1+1+1+0) +6:33.1

Мужская "индивидуалка" на ЧМ-2025 по биатлону состоится в среду, 19 февраля. Ранее стало известно, кто из украинцев ее побежит. Планетарное первенство продлится до 23 февраля.

Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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