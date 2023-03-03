Джима – в шаге от топ-10: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

В пятницу, 3 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин.

Украину в ней представляли пять спортсменок: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Билосюк, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко.

Лучшей среди украинок стала Джима, которая с идеальной стрельбой заняла 11-е место. Меркушина и Билосюк также вошли в зачетную зону, разделив 26-ю позицию.

Выиграла спринт норвежка Марте-Олсбю Ройзеланд, опередившая в борьбе за "золото" свою соотечественницу Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Замкнула тройку призерок француженка Анаис Шевалье-Буше.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского спринта в Нове-Место

1. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0) 19:28.4

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 1+0)+20.5

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1+0)+29.3

4. Доротея Вирер (Италия, 0+1) +35.4

5. Ваннесса Фойгт (Германия, 0+0) +36.7

6. Дениз Геррманн-Вик (Германия, 1+0) +38.5

...

11. Юлия Джима (Украина, 0+0) +45.9

26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:32.7

26. Елена Билосюк (Украина, 0+1) +1:32.7

43. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:53.3

66. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+2) +2:43.6

В субботу, 4 марта, в рамках этапа в Новое-Место запланированы мужские и женские гонки преследования. Они начнутся в 14:45 и 16:45 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

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