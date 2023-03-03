Джима – в шаге от топ-10: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

Трое украинок вошли в зачетную зону.
В пятницу, 3 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место состоялась спринтерская гонка у женщин.
Украину в ней представляли пять спортсменок: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Билосюк, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко.
Лучшей среди украинок стала Джима, которая с идеальной стрельбой заняла 11-е место. Меркушина и Билосюк также вошли в зачетную зону, разделив 26-ю позицию.
Выиграла спринт норвежка Марте-Олсбю Ройзеланд, опередившая в борьбе за "золото" свою соотечественницу Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Замкнула тройку призерок француженка Анаис Шевалье-Буше.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского спринта в Нове-Место
1. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+0) 19:28.4
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 1+0)+20.5
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1+0)+29.3
4. Доротея Вирер (Италия, 0+1) +35.4
5. Ваннесса Фойгт (Германия, 0+0) +36.7
6. Дениз Геррманн-Вик (Германия, 1+0) +38.5
...
11. Юлия Джима (Украина, 0+0) +45.9
26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:32.7
26. Елена Билосюк (Украина, 0+1) +1:32.7
43. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +1:53.3
66. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+2) +2:43.6
В субботу, 4 марта, в рамках этапа в Новое-Место запланированы мужские и женские гонки преследования. Они начнутся в 14:45 и 16:45 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
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