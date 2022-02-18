Джима – в топ-10: результаты женского масс-старта по биатлону на Олимпийских играх-2022

Джима – в топ-10: результаты женского масс-старта по биатлону на Олимпийских играх-2022

Победу в гонке одержала француженка.

Только что завершился женский масс-старт по биатлону на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Украина в этой гонке была представлена только Юлией Джимой. 31-летняя биатлонистка, допустив три ошибки, финишировала на седьмой строчке.

Победу же в этой гонке одержала француженка – Жюстин Бреза-Буше. "Серебро" масс-старту досталось норвежке Тириль Экхофф. "Бронзу" выиграла еще одна норвежка – Марте-Олсбю Ройселанд. Интересно, что все трое лидеров допустили на огневых рубежах по четыре неточных выстрела.

Масстарт, женщины, 12,5 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 40:18.0 (4)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) – +15.3 (4)

3. Марте-Олсбю Ройселанд – +34.9 (4)

...

7. Юлия Джима (Украина) – +1:25.7 (3)

Отметим. что эта гонка стала для девушек последней на соревнованиях в Пекине.

18 февраля в 11 часов по Киеву начнется масс-старт у мужчин. Украина там будет представлена двумя биатлонистами — Дмитрием Пидручным и Артемом Примой. Эта гонка станет последней в биатлоне в целом на ОИ-2022.

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