Джима – в топ-10: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Антхольце

В четверг, 23 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце стартовал женским спринтом.

Украину в нем представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.

Лучший результат среди украинок в спринте показала Джима, с идеальной стрельбой замкнувшая топ-10. Кроме нее, в зачетную зону также попала Дмитренко, которая без единого промаха на огневых рубежах заняла 24-е место.

Всего в гонку преследования квалифицировались четыре украинские биатлонистки. Там также выступят Городная и Петренко, которые завершили спринт на 49-й и 55-й позициях соответственно.

Победу в гонке одержала француженка Лу Жанмонно. Второй стала немка Селина Гротиан, а третьей финишировала ее соотечественница Франциска Пройсс.

Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского спринта в Антхольце

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 21:09.5 минуты

2. Селина Гротиан (Германия, 0+0) +7.2

3. Франциска Пройсс (Германия, 0+0)+16.7

4. Доротея Вирер (Италия, 0+1) +28.0

5. Жюлья Симон (Франция, 0+1) +38.0

6. Жанни Ришар (Франция, 0+0) +40.9

...

10. Юлия Джима (Украина, 0+0) +51.2

24. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:31.0

49. Елена Городная (Украина, 0+1) +2:09.9

55. Ирина Петренко (Украина, 0+1) +2:17.8

80. Анастасия Меркушина (Украина, 3+1) +3:32.1

Этап в Антхольце продолжится в пятницу, 24 января, мужским спринтом, который начнется в 15:30 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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