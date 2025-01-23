Джима – в топ-10: результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Антхольце

В зачетной зоне финишировали две украинки.
В четверг, 23 января, шестой этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в итальянском Антхольце стартовал женским спринтом.
Украину в нем представляли пять биатлонисток: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина.
Лучший результат среди украинок в спринте показала Джима, с идеальной стрельбой замкнувшая топ-10. Кроме нее, в зачетную зону также попала Дмитренко, которая без единого промаха на огневых рубежах заняла 24-е место.
Всего в гонку преследования квалифицировались четыре украинские биатлонистки. Там также выступят Городная и Петренко, которые завершили спринт на 49-й и 55-й позициях соответственно.
Победу в гонке одержала француженка Лу Жанмонно. Второй стала немка Селина Гротиан, а третьей финишировала ее соотечественница Франциска Пройсс.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты женского спринта в Антхольце
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 21:09.5 минуты
2. Селина Гротиан (Германия, 0+0) +7.2
3. Франциска Пройсс (Германия, 0+0)+16.7
4. Доротея Вирер (Италия, 0+1) +28.0
5. Жюлья Симон (Франция, 0+1) +38.0
6. Жанни Ришар (Франция, 0+0) +40.9
...
10. Юлия Джима (Украина, 0+0) +51.2
24. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:31.0
49. Елена Городная (Украина, 0+1) +2:09.9
55. Ирина Петренко (Украина, 0+1) +2:17.8
80. Анастасия Меркушина (Украина, 3+1) +3:32.1
Этап в Антхольце продолжится в пятницу, 24 января, мужским спринтом, который начнется в 15:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Читайте также:
Антхольц-2025: расписание гонок шестого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть
Сборная Украины по хоккею победила США и завоевала "бронзу" зимней Универсиады-2025
Сборная Украины выборола еще один двойной подиум в биатлоне на зимней Универсиаде-2025