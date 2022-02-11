Джима - в топ-10: результаты женского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

Джима - в топ-10: результаты женского спринта по биатлону на Олимпиаде-2022

Все украинки попали в гонку преследования.

В пятницу, 11 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась спринтерской гонкой у женщин.

Украину в ней представили три биатлонистки: Ирина Петренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Лучший результат "сине-желтых" показала Джима, которая с одним неточным выстрелом стала восьмой . Меркушина и Петренко показали 24-й и 40-й результаты соответственно, что также позволило им квалифицироваться в гонку преследования.

Победу с чистой стрельбой одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. "Серебро" взяла шведка Эльвира Эберг, а "бронзу" - итальянка Доротея Вирер.

Олимпиада-2022. Результаты женского спринта

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0) 20:44.3

2. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0)+30.9

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0)+37.2

4. Лиза Тереза Гаузер (Австрия, 0+0)+47.3

5. Ингрид Ландмарк Тандреволл (Норвегия, 0+0)+1:00.2

6. Кристина Резцова (ОКР, 0+0) +1:05.0

...

8. Юлия Джима (Украина 0+1) +1:07.5

24. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0) +1:47.3

40. Ирина Петренко (Украина, 2+0) +2:27.4

Отметим, что в женской индивидуальной гонке, которая состоялась 7 февраля, украинки Юлия Джима и Ирина Петренко заняли 10-е и 11-е места соответственно.

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