Джима – в топ-15: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

В субботу, 4 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. А вот Елена Билосюк, пробившаяся в персьют по итогам спринта, на старт не вышла.

Лучшей среди украинок в гонке преследования стала Джима, занявшая 13-е место. Меркушина финишировала 26-й, а Блашко – 55-й.

Выиграла персьют норвежка Марте Олсбю Ройзелланн, в борьбе за "золото" опередившая свою соотечественницу Ингрид Тандреволл. Топ-3 замкнула француженка Анаис Шевалье-Буше.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской гонки преследования в Нове-Место

1. Марте Олсбю Ройзелланн (Норвегия, 0+1+0+0) 29:22.7

2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 1+0+0+0)+2.2

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+0)+15.3

4. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+1) +53.0

5. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+1+1) +1:09.6

6. Дениз Геррманн-Вик (Германия, 0+1+2+0) +1:09.6

...

13. Юлия Джима (Украина, 2+0+0+0) +2:07.7

26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+0) +2:56.0

55. Дарья Блашко (Украина, 1+0+1+3) +6:16.0

В воскресенье, 5 марта, этап в Нове-Место закроют классическая и одиночная смешанные эстафеты. Они начнутся в 12:30 и 16:15 по киевскому времени соответственно.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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