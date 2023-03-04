Джима – в топ-15: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Нове-Место

Победила норвежка Марте Олсбю Ройзеллан.
В субботу, 4 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место состоялась женская гонка преследования.
Украину в ней представляли Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. А вот Елена Билосюк, пробившаяся в персьют по итогам спринта, на старт не вышла.
Лучшей среди украинок в гонке преследования стала Джима, занявшая 13-е место. Меркушина финишировала 26-й, а Блашко – 55-й.
Выиграла персьют норвежка Марте Олсбю Ройзелланн, в борьбе за "золото" опередившая свою соотечественницу Ингрид Тандреволл. Топ-3 замкнула француженка Анаис Шевалье-Буше.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской гонки преследования в Нове-Место
1. Марте Олсбю Ройзелланн (Норвегия, 0+1+0+0) 29:22.7
2. Ингрид Тандреволл (Норвегия, 1+0+0+0)+2.2
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+0)+15.3
4. Жюлия Симон (Франция, 0+1+0+1) +53.0
5. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+1+1) +1:09.6
6. Дениз Геррманн-Вик (Германия, 0+1+2+0) +1:09.6
...
13. Юлия Джима (Украина, 2+0+0+0) +2:07.7
26. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+0) +2:56.0
55. Дарья Блашко (Украина, 1+0+1+3) +6:16.0
В воскресенье, 5 марта, этап в Нове-Место закроют классическая и одиночная смешанные эстафеты. Они начнутся в 12:30 и 16:15 по киевскому времени соответственно.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
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