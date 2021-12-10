Джима - в топ-15: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене

Победу одержала белорусская сенсация Анна Сола.
В пятницу, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 в Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка.
Выиграла ее довольно неожиданно белоруска Анна Сола с солидным отрывом от второго места, которое заняла француженка Жюстин Бреза-Буше. "Бронзу" взяла Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии.
Украину представляли пять биатлонисток: Дарья Блашко, Елена Билосюк, Юлия Джима, Ирина Петренко и Ольга Абрамова. Лучшей из наших стала Джима, которая с двумя промахами показала 15-й результат. Второй среди украинок по итогам спринта расположилась Билосюк - 24-е место с одним неточным выстрелом.
1. Анна Сола (Беларусь, 0+0) 20:44.4
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция, 1+1)+46.8
3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия, 0+0)+50.3
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15. Юлия Джима (Украина, 0+2) +1:32.9
24. Елена Билосюк (Украина, 1+0) +1:44.3
68. Дарья Блашко (Украина, 1+1) +2:58.3
75. Ирина Петренко (Украина, 2+0) +3:12.6
84. Ольга Абрамова (Украина, 0+1) +3:25.8
Раньше сегодня спринт бежали мужчины. Там победу сенсационно одержал немец Йоханнес Кюн, а двое украинцев смогли финишировать в топ-20.
- 11-12 декабря в Хохфильцене пройдут мужские и женские персьюты и эстафеты.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
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