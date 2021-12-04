Джима — в топ-15: результаты женской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Джима — в топ-15: результаты женской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.

4 декабря в шведском Эстерсунде состоялась женская гонка преследования на Кубке мира по биатлону-2021/22.

Выиграла ее норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанд. "Серебро" и "бронзу" взяли француженки – Анаис Бескон и Анаис Шевалье-Буше соответственно.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая финишировала 14-ю. Валя Семеренко завершила гонку на 54-й позиции.

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 32:20,6

2. Анаис Бескон (0+0+0+0)+4,8

3. Анаис Шевалье-Буше (0+0+1+0)+7,0

...

14. Юлия Джима (1+1+0+0) +1:32,9

54. Валя Семеренко (0+2+1+1) +5:42,0

Также сегодня состоится мужская эстафета. Начало гонки – 16:10.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов мирового кубка. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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