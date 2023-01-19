Джима – в топ-20: результаты женского спринта на Кубке мира по биатлону в Антхольце

В четверг, 19 января, в итальянском Антхольце начался шестой этап Кубка мира по биатлону-2022/23. Программу соревнований открыла спринтерская гонка у женщин.

Украину в ней представили пять спортсменок: Елена Билосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и Александра Меркушина.

Лучшей из украинок стала Джима, замкнувшая топ-20. Всего в гонку преследования квалифицировались четыре украинские биатлонистки.

Выиграла спринт хозяйка соревнований – итальянка Доротея Вирер. Второе место заняла француженка Хлое Шевалье, а тройку призерок замкнула шведка Эльвира Эберг.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского спринта в Антхольце

1. Доротея Вирер (Италия, 0+0) 20:59.6

2. Хлое Шевалье (Франция, 0+0)+2.8

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0)+8.7

4. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+1)+14.7

5. Анамария Лампич (Словения, 1+1)+18.4

6. Дениз Геррман-Вик (Германия, 2+0) +23.1

...

20. Юлия Джима (Украина, 1+0) +1:09.3

32. Елена Билосюк (Украина, 0+1) +1:28.8

44. Александра Меркушина (Украина, 0+0) +1:50.6

55. Анастасия Меркушина (Украина, 1+1) +2:14.3

83. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:30.6

В пятницу, 20 января, на этапе в Антхольце состоится мужской спринт. Начало гонки – в 15:30 по киевскому времени.

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