Джима – в топ-20: результаты женского спринта на первом этапе Кубка мира по биатлону в 2023 году

В четверг, 5 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в словенской Поклюке начался женской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли Анастасия Меркушина (4-й стартовый номер), Юлия Джима (7), Дарья Блашко (44) и Анна Кривонос (69). Лучшей из украинок стала Джима, с чистой стрельбой они заняла 19-е место.

Лидер команды Елена Билосюк пропустила первую гонку 2023 года из-за болезни.

Выиграла спринт шведка Эльвира Эберга. Вторую строчку заняла француженка Жюлья Симон, а замкнула тройку призерок итальянка Доротея Вирер.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского спринта в Поклюке

1. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0) 20:25.2

2. Жюлья Симон (Франция, 0+0)+6.9

3. Доротея Вирер (Италия, 0+0) +18.7

...

19. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:04.8

38. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1) +1:51.6

45. Дарья Блашко (Украина, 0+0) +2:01.9

78. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:51.0

Напомним, в пятницу, 6 января, в Поклюке состоится мужская спринтерская гонка. Она начнется в 15:20 по киевскому времени. Завершится словенский этап в воскресенье, 8 января.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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