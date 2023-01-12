Джима – в топ-20: результаты женской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

В четверг, 12 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в немецком Рупольдинге состоялась женская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли пять спортсменок: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анна Кривонос и дебютантка сборной Любовь Кипьяченкова.

Лучшей среди украинок стала Джима, которая с двумя штрафными минутами замкнула топ-20.

Победу одержала итальянка Лиза Витоцци. Второе место заняла француженка Лу Жанмонно, которая в борьбе за "серебро" обошла свою соотечественницу Жюлью Симон.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской индивидуальной гонки в Рупольдинге

1. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+0+0) 40:05:9

2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0)+39.0

3. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) +45.2

4. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+1) +1:09.7

5. Ханна Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +1:10.9

6. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) +1:20.5

...

20. Юлия Джима (0+1+0+1) +3:12.1

31. Анастасия Меркушина (1+1+0+0) +4:37.0

41. Анна Кривонос (0+0+1+0) +5:06.1

89. Любовь Кипьяченкова (3+1+2+1) +10:56.5

В пятницу, 13 января, в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Начало гонки – в 15:25 по киевскому времени. Женская эстафета намечена на субботу, 14 января. В воскресенье немецкий этап завершится масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

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