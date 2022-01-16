Джима - в топ-25: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Джима - в топ-25: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.

В воскресенье, 16 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в немецком Рупольдинге прошла женская гонка преследования.

Украину в пасьюте представляли Юлия Джима и Ирина Петренко.

Еще одна наша соотечественница - Валентина Семеренко - решила не стартовать. Как сообщил тренер женской сборной Украины Урош Велепец, это связано с подготовкой спортсменки к Олимпиаде в Пекине.

Выиграла гонку норвежка Марте Олсбю-Ройселанд. Второй и третьей стали сестры из Швеции - Эльвира и Ханна Эберг соответственно.

Выше среди украинок финишировала Джима - 24-я позиция. Петренко расположилась на 33-й строчке.

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия, 0+0+0+0) 30:55.0

2. Эльвира Эберг (Швеция, 1+1+0+0)+20.8

3. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+0+1)+32.4

...

24. Юлия Джима (Украина, 1+1+0+1) +2:37.3

33. Ирина Петренко (Украина, 0+0+1+0) +3:05.7

16 января этап в Рупольдинге завершится мужским персьютом, начало - в 15:45 по киевскому времени.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.

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