Джима – в топ-30: результаты женской гонки преследования на Кубке мира по биатлону в Антхольце

В субботу, 21 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 в итальянском Антхольце состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли две биатлонистки – Юлия Джима (20-я стартовая позиция) и Елена Билосюк (32-я стартовая позиция). В свою очередь, Александра Меркушина и Анастасия Меркушина, которые также отобрались в персьют, на старт не вышли.

Лучший результат среди украинок в гонке преследования показала Джима, которая с четырьмя промахами на стрельбище финишировала 29-й. Билосюк сделала два неточных выстрела и заняла 36-е место.

Выиграла персьют Дениз Германн-Вик из Германии. "Серебро" завоевала итальянка Лиза Виттоцци, "бронза" у шведки Эльвиры Эберг.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской гонки преследования в Антхольце

1. Дениз Геррманн-Вик (Германия, 0+1+0+1) 29:53.1

2. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0+0+0) +11.0

3. Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+1) +17.2

4. Ханна Эберг (Швеция, 0+2+1+0) +21.5

5. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия, 0+1+0+2) +25.4

6. Маркета Давидова (Чехия, 0+0+1+1) +27.6

...

29. Юлия Джима (Украина, 0+0+3+1) +2:51.0

36. Елена Белосюк (Украина, 1+0+0+1) +3:23.2

Сегодня в Антхольце также состоится мужской персьют. Начало – в 16:00 по киевскому времени. В воскресенье, 22 января, итальянский этап завершится классическими эстафетами.

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