Джима – вне топ-20: результаты женского масс-старта на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Выиграла гонку француженка Жюлья Симон.
В воскресенье, 15 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в немецком Рупольдинге завершился женским масс-стартом.
Украину в нем представляла одна спортсменка – Юлия Джима. Допустив два промаха на огневых рубежах, наша биатлонистка финишировала 21-й.
Победительницей масс-старта в напряженной борьбе стала француженка Жюлья Симон. Лишь на 2,6 секунды она опередила серебряную призерку – итальянку Лизу Витоцци. Третьей с отставанием в 6,7 секунды от триумфаторки гонки финишировала еще одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского масс-старта в Рупольдинге
1. Жюлья Симон (Франция, 1+0+1+1) 32:52.0
2. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+1+0) +2.6
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+1+0+0)+6.7
4. Линн Персон (Швеция, 1+0+1+0) +30.7
5. Ванесса Фогт (Германия, 1+0+0+1) +41.5
6. Ханна Эберг (Швеция, 1+1+0+1) +42.4
...
21. Юлия Джима (Украина, 1+0+1+0) +2:04.6
Следующий, шестой этап сезона Кубка мира-2022/23 по биатлону будет принимать 19 – 22 января Антхольц-Антерсельва (Италия).
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
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