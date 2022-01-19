Джокович приобрел компанию, разрабатывающую лекарство от COVID-19

Сербскому теннисисту и его супруге принадлежат 80% акций QuantBioRes.

Первая ракетка мира Новак Джокович с супругой владеют 80% акций датской компании QuantBioRes, занимающейся разработкой лекарства от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор QuantBioRes Иван Лонкаревич в первый раз заявил, что Джокович инвестировал в компанию еще в июне 2020 года, но сумму называть не стал.

Согласно датскому реестру Virk, Джоковичу принадлежат 40,8% акций, а его жене Елене – 39,2%.

В QuantBioRes работают 11 ученых, находящихся в Дании, Австралии и Словении. По словам гендиректора, они разрабатывают лекарство от COVID, а не вакцину.

Представитель Джоковича эту информацию пока не прокомментировал.

Напомним, 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open-2022, однако не смог пройти паспортный контроль из- за неразберихи с оформлением документов. Так, несмотря на наличие медицинского исключения, его команда пригласила визу, не предоставляющую медльготы непривитым.

В итоге австралийскую визу теннисиста аннулировали, а его поместили под стражу в правительственную гостиницу. Джоковича пытались депортировать из страны, однако 10 января он выиграл суд, доказав, что переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев и вернулся к тренировкам.

Впрочем, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук "по медицинским основаниям" повторно аннулировал визу первой ракетки мира, заявив, что только такое решение отвечает общественным интересам.

16 января три судьи Федерального суда Австралии единогласно решили подтвердить легитимность депортации Джоковича.

Заметим, что попытка Джоковича пересечь границу без прививки на коронавирус вызвала волну возмущения в Австралии, где изначально пандемии вводили строгие ограничения для граждан, а международные поездки массово отменялись.

Читайте также:

После депортации из Австралии первая ракетка мира Джокович прибыл в Дубай

"Политика победила здравый смысл": Стаховский возмутился выдворением Джоковича из Австралии

Привились "Спутником": сборную России по баскетболу не пускают на чемпионат мира