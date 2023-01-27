Джокович против обидчика россиянина: определились финалисты мужского турнира Australian Open-2023

Решающий матч соревнований состоится в воскресенье, 29 января.
На Australian Open-2023 завершились матчи 1/2 финала в одиночном мужском турнире. По их итогам стали известны финалисты первого в сезоне турнира "Большого шлема".
В решающем поединке встретятся грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.
В первом полуфинале Джокович за три сета обыграл американца Томми Пола – 7:5, 6:1, 6:2.
В другом матче 1/2 финала Циципас потратил четыре партии для победы над россиянином Кареном Хачановым – 6:7, 4:6, 7:6, 3:6.
Финальный поединок мужского турнира Australian Open-2023 состоится в воскресенье, 29 января.
Ранее стали известны участницы финала женского турнира Australian Open-2023, запланированного на субботу, 28 января.
Напомним, организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.
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