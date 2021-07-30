Джокович сенсационно вылетел с Олимпиады-2020 и упустил шанс добыть исторический "Золотой шлем"

Сербский теннисист не сумел выйти в финал Игр в Токио.

Первая ракетка мира Новак Джокович прекратил выступления на Олимпийских играх-2020. В полуфинале олимпийского турнира в Токио сербский теннисист уступил представителю Германии Александру Звереву.

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Джокович был фаворитом в поединке за путевку в финал и разгромно выиграл первый сет, но затем неожиданно провалился и потерпел итоговое поражение со счетом 6:1, 3:6, 1:6.

Таким образом, 34-летний лучший теннисист планеты потерял возможность написать новую страницу истории, став первым теннисистом, который выиграл так называемый "Золотой шлем". Это означает в течение одного сезона одержать победы на четырех Мэйджорах и завоевать "золото" Олимпиады.

В этом году Джокович стал победителем Australian Open, Roland Garros и Wimbledon, а US Open-2021 был впереди. Однако теперь сербу уже точно не покорится историческое для мужского тенниса достижение.

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Добавим, что единственной теннисисткой в истории, выигравшей "Золотой шлем" в Открытую эру, остается Штеффи Граф из Германии. В 1988 году она одержала победы на четырех турнирах Большого шлема и взяла "золото" Олимпийских игр в Сеуле.

В финале Олимпиады в Токио Зверев сыграет против представителя ОКР Карена Хачанова. В матче за 3-е место сойдутся Джокович и испанец Пабло Корреньйо-Буста.

Поединок за "золото" состоится 1 августа, матч за "бронзу" - 31 июля.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля в нашей онлайн-трансляции.

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