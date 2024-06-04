Джокович снялся с Roland Garros-2024 и потеряет статус первой ракетки мира: какая причина

Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с Roland Garros-2024.

37-летний сербский теннисист принял такое решение из-за травмы правого колена, сообщается в официальных соцсетях турнира.

В 1/4 финала Джокович должен был сыграть против седьмой ракетки мира Каспера Рууда, однако из-за снятия Ноле норвежец автоматически вышел в полуфинал.

Таким образом, Джокович не сможет защитить прошлогодний титул чемпиона Roland Garros.

Кроме того, Новак впервые за долгое время потеряет звание первой ракетки мира. Со следующей недели рейтинг ATP возглавит 22-летний итальянец Янник Синнер.

Ранее сообщалось, что две украинские теннисистки пробились в четвертьфинал парного турнира Roland Garros-2024.

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