Джокович в десятый раз триумфовал на Australian Open и повторил рекорд Надаля по титулам Grand Slam

В воскресенье, 29 января, состоялся финальный матч Australian Open-2023 в одиночном мужском турнире. В нем серб Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса.

Джокович разобрался со своим соперником за три сета, причем две последние партии серб выиграл на тай-брейке – 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

Для Новака это юбилейный десятый титул на Australian Open. Ранее он уже девять раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021).

Кроме того, Джокович догнал испанца Рафаэля Надаля по выигранным трофеям на турнирах "Большого шлема". Теперь они делят между собой этот рекорд, имея по 22 титула Grand Slam.

Напомним, ранее определилась победительница женского турнира Australian Open-2023. В финале белоруска Арина Соболенко победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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