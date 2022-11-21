Джокович в шестой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP и повторил рекорд Федерера

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Итогового турнира ATP 2022 года, который завершился в Турине.

В финальном матче 35-летний серб (№8 ATP) обыграл на двенадцать лет младшего себя норвежца Каспера Рууда, который сейчас является четвертой ракеткой планеты.

Поединок длился полтора часа. Ноле справился с соперником за два сета – 5:7, 3:6.

Для Джоковича это шестой в карьере титул Итогового турнира ATP и первый за последние семь лет. Ранее он побеждал на этих соревнованиях в 2008-м и с 2012-го по 2015 год.

По количеству триумфов на Итоговых турнирах серб сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером, который в этом году объявил о своем уходе на спортивную пенсию.

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