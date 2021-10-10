Джошуа активировал опцию реванша с Усиком, но с датой и местом боя придется подождать

Джошуа активировал опцию реванша с Усиком, но с датой и местом боя придется подождать

По словам Александра Красюка, поединок должен состояться в ближайшие семь месяцев.

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что его клиент Энтони Джошуа активировал опцию реванша с обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком.

"Джошуа вернулся в игру, он сейчас тренируется, и сегодня мы официально активировали опцию реванша", - цитирует Хирна Bad Left Hook.

Однако дата и место второго поединка между Усиком и Джошуа, вероятно, станет известна нескоро. По словам промоутера украинского чемпиона Александра Красюка, боксеры имеют 7 месяцев на организацию боя. Сейчас рассматривается несколько вариантов места проведения реванша, среди них также есть Украина.

"Бой состоится там, где тепло будет в это время. У нас есть 7 месяцев на организацию этого поединка - они закреплены контрактно. Если поединок не состоится в течение 7 месяцев, есть основания полагать, что он вообще не состоится. Организаторы должны начать свою работу как минимум за 4 месяца, а то и за 5.

Нужно определить время и место. Для этого необходимо проанализировать рейтинг каждого из вариантов. Имеется в виду то, сколько мы можем получить коммерческого интереса, организовывая его в разных странах.

Опции будут неизменными - их 4. Одна - под вопросом. Первая - это Великобритания, вторая - США, третья - Украина, а опция под вопросом - это одна из стран, которые уже имеют у себя опыт проведения подобных поединков. Уже есть несколько соседних государств, которые с удовольствием привлекают к себе внимание спортом.

Сомневаюсь, что в ближайшие полтора-два месяца сможем объявить о месте проведения боя", - сказал Красюк в эфире MEGOGO.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе;

единогласным судейским решением - и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе; Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте;

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед. На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец добыл 24 победы и потерпел 2 поражения.

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