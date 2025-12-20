Джошуа брутально нокаутировал Джейка Пола

Энтони Джошуа – Джейк Пол / © Associated Press

В ночь на 20 декабря в Майами (США) состоялся грандиозный вечер бокса, в главном поединке которого бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа нокаутировал видеоблогера Джейка Пола.

На протяжении боя звезда YouTube трижды побывал в нокдауне – два раза в 5-м раунде и один – в 6-м. В конце концов, Эй Джей нокаутировал Пола в 6-м раунде.

Это был официальный восьмираундовый поединок, транслировал его стриминговый сервис Netflix.

В ноябре Пол должен был биться с чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом, но выставочный поединок сорвался из-за обвинений в адрес Дэвиса в домашнем насилии.

36-летний Джошуа вернулся на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

Теперь Энтони имеет в своем послужном списке 29 побед на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых от украинца Александра Усика.

28-летний Пол в предыдущем бою в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим блогер в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

Поражение от Джошуа стало для Джейка только вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Пол одержал 12 побед (7 – нокаутом).

Напомним, ранее Джошуа показал, как готовится к бою с Джейком Полом под руководством украинского тренера.