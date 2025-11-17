Джошуа будет биться против Джейка Пола: объявлены дата и место поединка

Энтони Джошуа – Джейк Пол / x.com/netflix

Реклама

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок против видеоблогера Джейка Пола.

Стриминговый сервис Netflix сообщил, что бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами.

Также отмечается, что это будет официальный поединок в супертяжелом весе, а не выставочный.

Реклама

В ноябре Пол должен был биться с чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом, но выставочный поединок сорвался из-за обвинений в адрес Дэвиса в домашнем насилии.

36-летний Джошуа вернется на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

28-летний Пол в своем последнем бою в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим блогер в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

Ранее сообщалось, что Александр Усик принял вызов Джейка Пола на бой по правилам ММА.