Джошуа дал свежий прогноз на бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британского боксера, в поединке за звание абсолютного чемпиона мира украинец победит "Цыганского короля".

"Я дважды бился с Александром Усиком и могу сказать, что он феноменальный боксер, делает все как следует. Я бы сказал, что он выполняет действительно отличную работу на ринге.

Я никогда не бился с Тайсоном Фьюри, поэтому не могу судить, что он будет делать во время поединка, или как это – встретиться с ним. Исходя только из того, что знаю, я должен сказать, что "Усик победит", – цитирует Джошуа Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что Джошуа признался, за кого будет болеть в бою Усик – Фьюри.

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, накануне боя Усик и Фьюри показали вес. Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

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