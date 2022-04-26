"Джошуа должен быть готов к разным трюкам": Усик заинтересовал планами по реваншу с именитым британцем

"Джошуа должен быть готов к разным трюкам": Усик заинтересовал планами по реваншу с именитым британцем

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик рассказал, чего ждать от его реванша с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер готов изменить в своем стиле ведение боя.

"Все будет по-другому. Джошуа понадобятся все инструменты в его арсенале. При этом он должен быть готов к разным трюкам. Я не могу раскрыть все. Я не могу открыть свои карты. Только намекну, что я собираюсь изменить свою устойчивую или позицию", — цитирует Усика Reuters.

Напомним, что обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри, объявивший о завершении карьеры после победного поединка с Диллианом Уайтом, сделал прогноз на реванш Усик — Джошуа.

В ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой. В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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