Джошуа – Дюбуа: где смотреть и ставки букмекеров на бой за звание чемпиона мира

Британские боксеры посоревнуются за пояс IBF, который освободил Александр Усик.

В ночь на 22 сентября состоится бой за чемпионский титул IBF в супертяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

Местом проведения поединка станет арена "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять пояс IBF, которым сейчас владеет Дюбуа.

Даниэля, который в ночь на 2 июня 2024 года досрочно победил хорвата Филиппа Хрговича в поединке за временный титул IBF, повысили до полноценного чемпиона организации после того, как бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от этого пояса.

Где смотреть бой Джошуа – Дюбуа

В Украине поединок Джошуа – Дюбуа в прямом эфире покажет видеосервис DAZN. Также бой будут транслировать британские телеканалы Sky Sports и TNT Sports.

Боксерское шоу на стадионе "Уэмбли" начнется в 20:00, главный бой вечера стоит ожидать не ранее полуночи по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на бой Джошуа – Дюбуа

Бесспорным фаворитом поединка букмекеры считают Джошуа. На победу Эй Джея можно поставить с коэффициентом 1,26. Выигрыш Дюбуа – 4,10.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 17,00.

По оценкам букмекеров, наиболее вероятным результатом боя является победа Джошуа нокаутом – 1,45. Триумф Энтони судейским решением – 6,50.

Досрочная победа Дюбуа оценивается коэффициентом 5,50. Успех Даниэля по очкам – 13,00.

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