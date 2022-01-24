Джошуа готов "отдать" Фьюри бой с Усиком: есть условие, и оно недешевое

Джошуа готов "отдать" Фьюри бой с Усиком: есть условие, и оно недешевое

Тогда объединительный поединок может состояться весной 2022-го.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа готов подождать с реваншем против украинца — Александра Усика.

Как сообщает The Telegraph, 32-летний британец готов уступить соотечественнику Тайсону Фьюри боем против Саши.

По информации источника, Джошуа может пойти на такой шаг при одном условии, и оно достаточно недешевое. Речь идет о 15 миллионах фунтов отступных.

Таким образом, если Энтони все же отойдет в сторону, то поединок Усик — Фьюри может состояться уже весной 2022 года. Если это произойдет, то мир увидит объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Заметим, что Усик владеет поясами IBF, WBO, WBA и IBO, а Фьюри является обладателем WBC.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.