Джошуа или Фьюри: промоутер Усика назвал соперника, с которым украинцу было труднее биться

Александр Красюк считает, что для его клиента тяжелее оказался поединок против "Цыганского короля".

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, сравнил его бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

По мнению промоутера, для его клиента сложнее стал поединок против "Цыганского короля". Причиной этого он считает неудобный стиль бокса Фьюри, к которому очень непросто приспособиться.

"Тайсон дал Усику более тяжелый бой. Я объясню почему. Джошуа был более удобным соперником. У него классический стиль. И этот стиль предсказуем.

У Фьюри длинные руки, он постоянно держит свою челюсть прижатой, и это сложно. Перед тем, как донести удар, тебе необходимо выполнить огромный объем работы. Это наука бокса. Тебе необходимо найти ключ, поэтому ты должен использовать все уровни, двигаться из стороны в сторону, а потом ты можешь донести удар. Поэтому тебе нужно потратить гораздо больше энергии, чтобы донести один удар, чем в классическом поединке", – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Отметим, что Усик дважды боксировал против Джошуа – в сентябре 2021 года и августе 2022-го. Первый бой украинец выиграл единогласным решением судей (117-112, 116-112, 115-113), а во втором победил раздельным решением судей (116-112, 115-113, 113-115).

В ночь на 19 мая этого года Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском в Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

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На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Теперь в послужном списке 37-летнего Усика 22 победы (14 – нокаутом) в 22 поединках. Шесть из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Для 35-летнего Фьюри поражение от Усика стало первым в профессиональном боксе. Также в его активе 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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