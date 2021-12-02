Джошуа может отступить перед боем Усика и Фьюри за абсолютное чемпионство: промоутер озвучил условие

Джошуа может отступить перед боем Усика и Фьюри за абсолютное чемпионство: промоутер озвучил условие

Эй Джей готов подождать с реваншем против украинского чемпиона.

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика Александр Красюк заявил, что его клиент может провести следующий бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам Красоюка, это может произойти, если Энтони Джошуа получит желаемую сумму отступных за отсрочку своего реванша с Усиком.

"Разговоры о том, что Джошуа отойдет в сторону, ведутся с момента досрочной победы Фьюри над Уайлдером. Я слышал, что Джошуа рассмотрит предложение об отступных, если деньги будут правильными, поскольку он имеет уважение к супертяжелому дивизиону и готов разрешить провести бой за звание абсолютного чемпиона.

Усик говорит, что в следующем бою он может подраться с Фьюри, если предложение будет правильным и Джошуа позволит это сделать", - сказал Красюк в комментарии Sky Sports.

В ночь на 10 октября Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Другие три самых престижных титула хевивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Именно поэтому потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

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