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Джошуа назвал имя своего следующего соперника после эффектной победы нокаутом над Хелениусом

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Джошуа назвал имя своего следующего соперника после эффектной победы нокаутом над Хелениусом

Энтони Джошуа / Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Эй Джей собирается выйти в ринг против Деонтея Уайлдера.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа после яркой победы над финским боксером Робертом Хелениусом рассказал, кто станет его следующим соперником.

По словам британца, его команда ведет переговоры о бое с еще одним экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, американцем Деонтеем Уайлдером.

"Похоже, что Уайлдер будет следующим. Я просто рад, что мы начинаем работать над этим боем. Возможно, в ближайшее время все решится.

Это хорошее противостояние для бокса и моего наследия. Пройдут годы, вы обернетесь, посмотрите и скажете: "Вау, этот парень дрался со всеми". Вот что важно в наши дни, а не защищать свой "ноль" или беспокоиться о чем-нибудь другом. Нелегко побеждать в этих больших боях, но я доверяю своей команде", – цитирует Джошуа Mirror.

В ночь на 13 августа Джошуа на арене О2 в Лондоне брутально нокаутировал Хелениуса в седьмом раунде. Финн заменил в этом поединке британца Диллиана Уайта, провалившего допинг-тест за неделю до боя.

Эй Джей выиграл второй бой подряд после двух поражений от украинца Александра Усика. В начале апреля 2023 года британец успешно вернулся в ринг, одолев единогласным решением судей американца Джермейна Франклина.

Теперь в послужном списке 33-летнего Джошуа 26 побед (23 – нокаутом) и три поражения.

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Дата публикации
Просмотры
220
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