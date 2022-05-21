Джошуа назвал самого сложного соперника в своей карьере - это не Усик

Джошуа назвал самого сложного соперника в своей карьере - это не Усик

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что сильнейшим соперником в его карьере был Владимир Кличко.

Британский боксер, который накануне пригрозил "вырубить" Александра Усика в поединке-реванше, поделился воспоминаниями о титульном бое с Кличко-младшим, состоявшемся в апреле 2017 года.

Тогда Эй Джей победил Владимира техническим нокаутом в 11 раунде.

"Самым сложным соперником, с которым я когда-либо сталкивался, был, безусловно, Владимир Кличко. Молодой лев против старого льва. Когда я сражался с ним, я думал, что рано вышел против аксакала, но это был его последний бой.

Поэтому, если бы я не дрался с ним, было бы слишком поздно. Иногда из-за отсутствия опыта мы что-то усложняем. У него нокаутов было больше, чем у меня вместе взятых боев и нокаутов в послужном списке. Он был опытным и очень сильным. Это был тяжелый бой.

С Владимиром мне понадобилось 11 раундов, чего раньше никогда не случалось. Это точно был мой самый сложный бой", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу Oxford Union.

Напомним, Владимир Кличко рассказал, что собирался вернуться на ринг ради рекорда и провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Однако полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, внесла коррективы в планы легендарного украинца.

Владимир Кличко вернулся в Украину и вступил в ряды терробороны, как только началась война

Читайте также:

"России нужна Украина, но без украинцев": Владимир Кличко рассекретил намерения оккупантов

"Все готово, чтобы объявить о бое": промоутер назвал вероятные дату и место реванша Усик - Джошуа

"Окунет титул в ведро с кровью": Владимир Кличко поставил жесткий ультиматум российским боксерам