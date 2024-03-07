Джошуа – Нганну: где смотреть и ставки букмекеров на бой жертвы Усика против экс-чемпиона UFC

В пятницу, 8 марта, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Это будет 10-раундовый бой по классическим правилам бокса. Поединок начнется не раньше 23:00 по киевскому времени.

В своем предыдущем бою Джошуа в ночь на 24 декабря 2023 года техническим нокаутом победил шведа Отто Валлина. Для Эй Джея эта победа стала 27-й в профессиональной карьере (24 – нокаутом) и третьей подряд после двух поражений от украинца Александра Усика, отобравшего у британца пояса чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF.

Нганну в последнем бою в ночь на 29 октября 2023-го раздельным решением судей проиграл обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри. Камеруно-французский боец ММА в третьем раунде отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

Где смотреть бой Джошуа – Нганну

На территории Украины трансляция боя Джошуа – Нганну будет доступна на платформе DAZN. Стоимость показа составит 370 грн по месячной подписке.

В Великобритании бой также покажет телеканал Sky Sports по системе pay-per-view.

Прогнозы букмекеров на бой Джошуа – Нганну

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают британского боксера. На победу Джошуа можно поставить с коэффициентом 1,36. Ничья – 26,00. Выигрыш Нганну – 3,85.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным результатом боя является досрочная победа Эй Джея – 1,72. Триумф Джошуа благодаря судейскому решению – 4,00.

Коэффициент на победу Нганну нокаутом составляет 4,50. Успех камеруно-французского бойца по очкам – 16,00.

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