Джошуа – Нганну: обзор боя, видео нокдаунов и брутального нокаута

В ночь на 9 марта в саудовском Эр-Рияде состоялся поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, а котором британец эффектно уничтожил своего соперника.

Десятираундовый поединок завершился уже во второй трехминутке, когда Эй Джей отправил представителя смешанных единоборств в глубокий нокаут.

Перед этим камеруно-французский боец еще дважды побывал на канвасе в первом и втором раундах. Оба раза он смог подняться на ноги и продолжить поединок, но затем Джошуа нокаутировал соперника мощным ударом в голову.

К вашему вниманию видеообзор боя Джошуа – Нганну, включая нокдауны и зрелищный нокаут.

Обзор боя Джошуа – Нганну

Джошуа одержал свою 28-ю победу на профессиональном ринге (25 – нокаутом). 34-летний британский боксер выиграл четвертый бой подряд после двух поражений от украинца Александра Усика.

37-летний Нганну проиграл второй подряд поединок в боксе. В предыдущем поединке он в ночь на 29 октября 2023-го раздельным решением судей проиграл обладателю титула WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри. В третьем раунде Фрэнсис отправил "Цыганского короля" в нокдаун, но судьи назвали победителем именно британца.

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