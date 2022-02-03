Джошуа о предстоящем реванше с Усиком: побью его даже без тренера

Эй-Джей серьезно настраивается на вторую дуэль с украинцем.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о настроении боксера перед возможным реваншем с украинцем Александром Усиком.

Слова менеджера цитирует BoxingNews 24/7.

"Нет другого пути, только реванш с Усиком. Единственный другой вариант, на который я смотрел, — это поединок за абсолютного чемпиона между Усиком и Фьюри, потому что там были большие деньги. Было это соглашение, но другого соперника мы не рассматривали.

Джошуа хочет бой с Усиком, поэтому он сделал изменения в своем тренерском штабе. Когда в прошлый понедельник мы говорили по поводу отступных, он сказал мне: Я побью Усика. Потом я его спросил: — Ты ведь еще не начал работать со своим новым тренером? Он ответил: — Я побью его и без тренера. Так что у Энтони боевое настроение, но у него тяжелый поединок", — сказал Гирн.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше. Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя тоже еще не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной .

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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