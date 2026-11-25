Энтони Джошуа и Александр Усик / © twitter.com/MatchroomBoxing

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, почему он прекратил сотрудничество с тренерским штабом Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри.

Британец признал, что работа с командой украинца заставила его отойти от привычного тренировочного режима, что побудило его вернуться к своим бывшим тренерам.

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"Работая с командой Усика, я немного отклонился от своего устоявшегося тренировочного режима. Я понял, что мне нужно внести некоторые изменения, чтобы достичь желаемого стиля и реализовать свой план в бою. Поэтому я поговорил с Беном Дэвисоном и Шоном Мерфи, с которыми я работаю еще со времен любительского бокса, и мы скорректировали структуру наших тренировок" — сказал Эй Джей.

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Джошуа занимался с Дэйвисоном до 2024 года, когда боксер потерпел поражение нокаутом от Даниеля Дюбуа. После этого он перешел тренироваться к команде Усика, вместе с которой победил Джейка Пола и Кристиана Пренгу.

Ожидалось, что Усик будет помогать Джошуа готовиться и к бою с Фьюри. Однако британский боксер вернулся к своему предыдущему тренеру.

Бой Фьюри — Джошуа состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который Усик летом сделал вакантным.

Ранее сообщалось, определилось время начала боя Фьюри — Джошуа.

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Также мы рассказывали, что Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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