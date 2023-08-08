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Джошуа официально нашли нового соперника после отмены боя с Уайтом из-за допинг-скандала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Джошуа официально нашли нового соперника после отмены боя с Уайтом из-за допинг-скандала

Энтони Джошуа / Фото: Associated Press

"Похитителя трупов" заменит финский ветеран Роберт Хелениус.

Стало известно, с кем проведет следующий бой бывший чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Как сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, 12 августа Эй Джей выйдет в ринг против финского боксера Роберта Хелениуса.

39-летний скандинав согласился заменить Диллиана Уайта, провалившего допинг-тест перед поединком с Джошуа.

Бой Джошуа – Уайт был отменен. Однако вечер бокса на арене О2 в Лондоне все-таки состоится. Теперь в главном поединке Энтони сразится с Хелениусом.

Интересно, что в последний раз Хелениус выходил в ринг всего несколько дней назад – 5 августа, одолев нокаутом своего соотечественника Мику Миелонена. Для Роберта это был первый бой после поражения от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года – "Бронзовый бомбардировщик" нокаутировал финна в первом раунде.

На счету Хелениуса 32 победы (21 – нокаутом) и четыре поражения на профессиональном ринге.

Джошуа в начале апреля 2023 успешно вернулся в ринг после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. Британец единогласным решением судей победил американца Джермейна Франклина.

В послужном списке 33-летнего Джошуа 25 побед (22 – нокаутом) и три поражения.

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Дата публикации
Просмотры
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