Джошуа официально нашли нового соперника после отмены боя с Уайтом из-за допинг-скандала

Стало известно, с кем проведет следующий бой бывший чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Как сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, 12 августа Эй Джей выйдет в ринг против финского боксера Роберта Хелениуса.

39-летний скандинав согласился заменить Диллиана Уайта, провалившего допинг-тест перед поединком с Джошуа.

Бой Джошуа – Уайт был отменен. Однако вечер бокса на арене О2 в Лондоне все-таки состоится. Теперь в главном поединке Энтони сразится с Хелениусом.

: @anthonyjoshua will now fight The Nordic Nightmare Robert Helenius это Saturday at The O2!



Полный undercard так place как originally planned...



Не мешайте всему действию на @DAZNBoxing #JoshuaHelenius pic.twitter.com/MgvQkc3bl9 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 8, 2023

Интересно, что в последний раз Хелениус выходил в ринг всего несколько дней назад – 5 августа, одолев нокаутом своего соотечественника Мику Миелонена. Для Роберта это был первый бой после поражения от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года – "Бронзовый бомбардировщик" нокаутировал финна в первом раунде.

На счету Хелениуса 32 победы (21 – нокаутом) и четыре поражения на профессиональном ринге.

Джошуа в начале апреля 2023 успешно вернулся в ринг после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. Британец единогласным решением судей победил американца Джермейна Франклина.

В послужном списке 33-летнего Джошуа 25 побед (22 – нокаутом) и три поражения.

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