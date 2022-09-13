Джошуа официально получил право биться с Фьюри: WBC пошел навстречу Эй Джею ради мегафайта

Всемирный боксерский совет (WBC) включил бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в свой рейтинг, что позволяет ему претендовать на поединок с действующим обладателем титула - Тайсоном Фьюри.

Эй Джей расположился на шестом месте в обновленном рейтинге боксеров супертяжелого дивизиона по версии WBC.

Теперь обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри, не имеющий обязательного претендента на чемпионский бой с ним, может выбрать Джошуа в качестве соперника для добровольной защиты титула.

"Цыганский король" имеет право выбрать себе любого оппонента из топ-15 рейтинга WBC, поэтому поединок против Джошуа стал полностью легитимным, пишет Sky Sports.

Отметим, что Усика нет в рейтинге WBC, ведь он владеет поясами по другим версиям - WBA, WBO, IBF и IBO.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша с Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа биться в декабре этого года.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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