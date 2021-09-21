Джошуа опасается Усика перед защитой чемпионских поясов: назвал наибольшую угрозу от украинца

Британец сделал акцент на особенном стиле украинского противника.

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий поединке против украинца Александра Усика, который уже прилетел в Лондон.

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По словам британца, главной опасностью Усика является то, что он - левша. В то же время Эй Джей отметил, что во время тренировочного лагеря пытался адаптироваться к неудобному стилю украинца.

"Самая большая угроза от Усика - это позиция левши. Александр сражался со многими ортодоксальными ребятами, как я. На протяжении всей карьеры его соперники действовали практически одинаково в бою с ним.

Но во время тренировочного лагеря я готовился к этому. Я узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу, и в какой момент нужно наносить удар. Последние три месяца я готовился к нему, поэтому могу сказать, что адаптировался", - сказал Джошуа в интервью ESPN.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт писал, что промоутер рассказал о гонорар Усика за чемпионский бой с Джошуа.

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