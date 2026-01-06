Джошуа опубликовал первое фото после смертельного ДТП, в котором погибли двое его тренеров

Энтони Джошуа / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа опубликовал первое фото после смертельного ДТП в Нигерии, в котором погибли два его тренера.

"Мои ангелы-хранители", – подписал Эй Джей снимок в Instagram, где он сидит в окружении близких людей. Женщина рядом держит фото одного из покойных тренеров.

29 декабря 2025 года автомобиль Lexus, в котором находились пять человек, включая Джошуа, столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли два тренера британского боксера – Роберт Латц и Сина Гами, которые также были его близкими друзьями.

Сам Джошуа, который был пассажиром на заднем сиденье, получил незначительные травмы и был доставлен в больницу. Вскоре боксер был выписан из госпиталя, он проходил восстановление в своем доме в Нигерии.

