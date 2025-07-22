Александр Усик и Энтони Джошуа / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа оригинально отреагировал на победу Александра Усика над Даниелем Дюбуа в бою-реванше за звание "абсолюта".

Эй Джей опубликовал в Instagram-сторис фото Усика из раздевалки, подписав окружающие Александра предметы: чемпионский пояс – наследие, флаг Украины – идентичность, иконы – вера, игрушечный ослик, которого дала Усику его дочь – семья, чтение книги – сосредоточенность.

Джошуа оригинально отреагировал на победу Усика в реванше с Дюбуа / © instagram.com/anthonyjoshua

Ранее сообщалось, что на победу Усика в реванше с Дюбуа отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

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Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Теперь в послужном списке 38-летнего Усика 24 победы (15 – нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.

На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) и три поражения в 25 поединках.

После боя Александр рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа, поблагодарив воинов ВСУ, которые на фронте защищают Украину от российских оккупантов.

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Дюбуа также прокомментировал поражение от Усика в реванше. На неудачу своего подопечного уже отреагировали тренер, промоутер и отец Даниеля, который щедро расхвалил украинца.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Напомним, в Сети опубликовали видео реакции Екатерины Усик, Андрея Шевченко и Ярославы Магучих на победу украинца над Дюбуа.

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