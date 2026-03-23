Джошуа поделился впечатлениями от своего визита в Украину и дал важное обещание

Энтони Джошуа и Александр Усик

Реклама

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился впечатлениями от своего визита в Украину.

Британский боксер поблагодарил украинцев за гостеприимство, в том числе за большое количество полученных от них подарков.

Также Эй Джей пообещал, что приедет в Украину снова.

Реклама

"Украина — это было невероятно! Я здесь впервые и обязательно приеду снова. В этот раз я приехал ради бокса, а в следующий раз приеду отдохнуть.

Мне нужно купить еще один чемодан, потому что украинцы сделали мне очень много подарков. Люди здесь очень гостеприимные, приветливые и искренние. Мне действительно нужен еще один чемодан, чтобы упаковать все свои подарки.

Так что благодарен каждому, кто проявил ко мне любовь и дарил подарки. Вот один из них (футболка с надписью Ukraine) — я действительно собираюсь одевать ее на тренировки, чтобы поблагодарить и выразить свое уважение стране", — приводит слова Джошуа ПравдаТУТ Львів.

Напомним, Джошуа вместе с Александром Усиком прибыл в Украину и 21 марта посетил вечер бокса в Лесниках Киевской области, организованный промоутерской компанией украинского чемпиона.