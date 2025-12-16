Джошуа показал, как готовится к бою с Джейком Полом под руководством украинского тренера

Энтони Джошуа / © Associated Press

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа продолжает активно готовиться к бою с видеоблогером Джейком Полом под руководством Егора Голуба, бывшего тренера экс-чемпиона мира WBO в легком весе Дениса Беринчика.

На YouTube-канале британского боксера опубликовали видео с фрагментами его тренировок. В ролике присутствует Голуб – украинский тренер руководит тренировочным процессом Эй Джея.

Отметим, что Джошуа ведет подготовку к бою с Полом в тренировочном лагере обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Помогает Энтони готовиться к следующему поединку также тренер по физподготовке Якуб Чицкий, который известен сотрудничеством с Усиком.

Восьмираундовый бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами, транслировать его будет стриминговый сервис Netflix. Это будет официальный поединок в супертяжелом весе, а не выставочный.

В ноябре Пол должен был биться с чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом, но выставочный поединок сорвался из-за обвинений в адрес Дэвиса в домашнем насилии.

36-летний Джошуа вернется на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

28-летний Пол в своем последнем бою в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим блогер в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

Напомним, ранее Усик принял вызов Джейка Пола на бой по правилам ММА.