Джошуа — Пренга: букмекеры сделали прогноз на бой

Энтони Джошуа / © Associated Press

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В субботу, 25 июля, бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе британец Энтони Джошуа , посетивший Украину весной, вернется на ринг и проведет бой против албанца Кристиана Пренги.

Этот поединок станет главным событием вечера бокса, который состоится в саудовском Эр-Рияде. Ориентировочное время начала боя - 23:55 по киевскому времени.

Последний раз Джошуа выходил в ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал блогера Джейка Пола. К бою его готовил украинский тренер Егор Голуб.

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Вскоре после этого Энтони попал в ДТП в Нигерии, в котором погибли два его тренера — Роберт Латц и Сина Гами, которые также были близкими друзьями боксера.

36-летний Джошуа имеет в своем послужном списке 29 побед на профессиональном ринге (26 — нокаутом) и 4 поражения, два из которых от украинца Александра Усика.

35-летний Пренга провел на профиринге 21 поединок, одержав 20 побед (все — нокаутом) и потерпев одно поражение.

Прогноз букмекеров на бой Джошуа — Пренга

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитом поединка является Джошуа. На победу британца можно поставить с коэффициентом 1,04. Выигрыш Пренги — 9,00.

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Ничья, как традиционно наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 36,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Джошуа нокаутом — 1,12. Триумф Эй Джея судейским решением — 8,00.

Досрочная победа Пренги оценена коэффициентом 12,00. Триумф албанца по очкам — 31,00.

Отметим, что бой против Пренги должен стать промежуточным для Джошуа перед поединком против другого звездного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.

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Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

Также мы рассказывали, что олимпийский чемпион Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа.

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