Джошуа пригрозил "вырубить" Усика: британец сделал громкое заявление перед реваншем

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал о подготовке ко второму бою с действующим обладателем титулов украинцем Александром Усиком.

Эй Джей признался, что разрабатывает специальный план на поединок против Усика. Британец уверен, что его реализации позволит победить украинца и вернуть чемпионские пояса.

"Я могу сказать, что впервые в моей карьере, мы разрабатываем план на бой против конкретного соперника. В основном я преуспевал без элементарных навыков, но, как оказалось, этого было недостаточно.

Поэтому теперь мы при подготовке будем строго соблюдать наш план. Посмотрим, что из этого выйдет. Я планирую вернуться к истокам и "вырубить" этого парня", - приводит слова Джошуа Boxingnews24.

Реванш между Усиком и Джошуа должен состояться этим летом. Ранее промоутер британского боксера Эдди Хирн назвал вероятные дату и место поединка.

Напомним, в ночь на 26 сентября Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Читайте также:

"Джошуа должен быть готов к разным трюкам": Усик заинтересовал планами нареванш с именитым британцем

За "дискредитацию" РФ и Крыма: Усика лишили звания "Почетного жителя Симферополя"

"Бил бы его по всему рингу": Фьюри в очередной раз посмеялся над Усиком, но отказался боксировать против украинца